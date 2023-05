Une famille en or - Spéciale Star Academy

Une Famille en Or est de retour ce mardi 23 mai sur TF1, pour un tout nouveau prime spécial Star Academy. Deux générations vont s’affronter pour tenter de remporter 100 000 euros au profit de l’association Grégory Lemarchal. D’un côté, retrouvez la Famille Star Ac’ 2001 composée d’Armande Altaï, la professeure de chant, les élèves : Karima Charni, Lucie Bernardoni et Patrice Maktav, sans oublier la directrice et capitaine d’un soir Alexia Laroche-Joubert. Face à eux, la Famille Star Ac’ 2022 avec le capitaine et prof de danse Yanis Marshall accompagné de la professeure de chant Adeline Toniutti, les élèves Julien Canaby et Chris Camalon mais également la coach vocal Marlène Schaff. Pour ce prime évènement, Camille Combal a préparé une émission très spéciale à ses invités : des questions insolites, des chansons et plein d’autres surprises… Mais laquelle de ces familles sera LA Famille en Or ?