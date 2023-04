Une famille en or - Herisson vs Houalef

Ce soir, Une Famille en Or voyage dans le temps et replonge dans les années 90 ! Aux côtés de Camille Combal, deux nouvelles familles sont prêtes à s’affronter pour tenter d’atteindre la finale et de remporter jusqu'à 100 000 euros. Durant 4 manches, les candidats vont tenter de deviner ce que les Français ont répondu aux questions et marquer un maximum de point. Lors de ce prime spécial années 90, découvrez la famille Hérisson, avec sa capitaine Sophie qui est venu accompagné de son fils Andrea et de trois autres membres de leur famille, pour affronter les Houalef. Mais attention, Tahar et sa famille comptent bien repartir avec la cagnotte ! Alors qui des Buchet ou des Dahan remportera le titre de Famille en Or ?