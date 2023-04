Une famille en or - La famille Want remporte le jackpot

Ce soir, la famille Want est plus motivée que jamais à remporter le gros lot. Après une victoire écrasante contre les Nehaissi qui leur a permis d’atteindre la grande finale d’une Famille en Or, c’est avec brio que Antoine, le capitaine, permet à sa tribu de remporter l’incroyable somme de 100 000 euros.