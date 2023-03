Une famille en or - Le Marié vs La Mariée

Une Famille en Or est de retour avec un nouveau prime de folie ! Ce soir, les deux familles sont plus motivées que jamais à s’affronter pour tenter de remporter le titre de Famille en Or. Durant 4 manches, les candidats vont essayer de deviner les réponses données par les Français aux questions posées. Mais laquelle des deux équipes réussira à atteindre la finale et pourra peut-être remporter jusqu'à 100 000 euros ? Aux côtés de Camille Combal, découvrez deux familles un peu particulières : d’un côté, la famille du marié composée Maxime et de ses témoins et de l’autre, la famille de la mariée composée des demoiselles d’honneur et de leur capitaine Vanessa. Alors laquelle des deux familles remportera le prix de Famille en Or ?