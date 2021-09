Une famille en or - Petitdemange / Thiebaut

Devinez qui prend les commandes d’'Une Famille en Or" ?? C’est Camille Combal ! Nouveau décor, nouvel animateur, nouvelles questions… La seule chose qui ne change pas, c’est le titre !Humour, magnétos sketchs, questions parfois insolites, TF1 a choisi Camille et ses équipes pour repenser intégralement l’émission en collaboration avec Fremantle. Il recevra deux familles qui vont tout tenter pour repartir avec la Cagnotte ! A la clé peut-être, 100 000 euros à gagner en tentant de deviner ce que les Français ont répondu aux questions Combalesques de Camille. "Une Famille en Or" débarque bientôt sur TF1 ! Et sur 100 Français interrogés, 104 nous ont répondu qu’ils étaient impatients !