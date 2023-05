Une Famille en Or Spéciale Star Ac’ – Le face à face des générations

Ce mardi 23 mai à 23h, la Star Academy s’invite sur le plateau d’Une Famille en Or pour un prime évènement. Armande Altaï Karima Charni, Lucie Bernardoni, Patrice Maktav et leur capitaine Alexia Laroche-Joubert vont affronter lors de la mythique épreuve bonus du Face à Face, l’équipe de Yanis Marshall, composée Adeline Toniutti, Julien Canaby, Chris Camalon et Marlène Schaff. A tour de rôle ils répondront aux questions de toujours plus farfelues de Camille Combal. Mais laquelle des deux familles remportera ce duel et fera gagner sa partie du public ? Extrait Une Famille en Or Spéciale Star Ac’.