Une famille en or - Une famille en or

Une famille en or

Après le succès de la version hebdomadaire de « Une Famille en Or » nouvelle formule, Camille Combal revient en prime time et en version XXl le samedi 5 février sur TF1 pour une incroyable soirée.Si vous voulez voir la Famille de la Bande à Fifi affronter la Famille Kev Adams, la Famille Soprano ou encore la Famille McFly et Carlito dans l’un des jeux les plus cultes de la télévision, alors réservez votre soirée sur TF1 !Sur son superbe plateau customisé pour l’occasion, Camille Combal a préparé une édition très spéciale à ses invités : des questions insolites, des magnétos, des dossiers, de la danse… Ils joueront pour faire grimper la cagnotte et tenter de gagner jusque 100 000 euros au profit d’une association. Et bien sûr, ce sera le retour de l’épreuve que vous avez plébiscitée : “Le Face à Face” qui permettra à nos invités de faire gagner un cadeau à chaque membre du public. Samedi 5 février à 21h10, préparez-vous pour une émission de fous, sur un plateau de fous, avec des familles de fous, animé par un animateur de fou et seulement sur TF1… une chaîne de fous.