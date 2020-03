Une Famille Formidable - Les saisons 14 et 15 à (re)voir en intégralité sur MYTF1

En exclusivité, MYTF1 vous propose de (re)découvrir les deux dernières saisons de la série “Une Famille Formidable”.

Une Famille Formidable, Saison 14

Après le décès de Reine, la famille Beaumont se réunit pour de nouvelles aventures…

Reine est décédée mais la vie continue pour la famille Baumont. Fred accouche d'une petite Inès. Jacques est tourmenté par un inspecteur des assurances. Samaï découvre le passé d'escort de Christine. Jérémie sort avec Isabelle…

Rafaël propose à Jacques de s'associer avec lui pour ouvrir un hôtel-restaurant. Très vite, Jacques devient insupportable avec tout le monde. Jérémie dépense sans compter pour séduire Isabelle…

Catherine et Helena se mettent au vert chez Frédérique et Nourredine. Audrey propose à Julien et Bruno de faire un ménage à trois. Frédérique s'ennuie et semble souffrir de baby-blues…

Venu rejoindre Catherine, Jacques donne des cours de cuisine à des adolescents turbulents. Karima, la cousine de Nourredine fraîchement débarquée du Maroc, a du mal à s'intégrer dans le village…

Après avoir découvert qu'il l'espionnait chez le psychiatre, Catherine est très fâchée contre Jacques. Elle va alors lui jouer un tour à sa façon. Jérémie et Helena se fiancent…

Une Famille Formidable, Saison 15

Les Beaumont sont réunis une dernière fois pour de nouvelles aventures jusqu'au divorce "formidable" !

Après un long voyage en solo pour aller voir ses enfants dispersés à travers le monde, Catherine rentre en France. Pendant des mois, elle s'est habituée à vivre sans Jacques et veut divorcer. Une bonne fois pour toutes ! Jacques se défend, appelle la famille à la rescousse. Catherine serait sous l'influence d'une nouvelle amie rencontrée en voyage, Florence. Une amie avocate dont Catherine risque d'avoir besoin, pas seulement pour divorcer.

Accusée de malversation à la tête de la fondation Reine-Grenier, Catherine est jetée en prison. Jacques se démène pour la faire libérer, épaulé par Florence, son ennemie d'hier. L'enquête est longue, la famille fait bloc et défile au parloir. En guise de soutien, chacun raconte à Catherine ses problèmes : Audrey a des bouffées de chaleur, Nicolas traverse une panne d'inspiration, Fred se réfugie dans le travail. Et Julien cherche sa voie sans Jacques.

Cela fait trois mois, trois semaines et un jour que Catherine vit sous les barreaux. Mais c'est Jacques qui déprime, bien pire que s'il était en prison à sa place. Pleine d'énergie, Audrey ne sait plus quoi inventer pour remonter le moral des troupes. C'est seulement quand Catherine entrevoit l'espoir d'une libération prochaine que Jacques reprend des couleurs. Un peu trop vite, au risque d'être déçu.

Après la prison, le bracelet électronique. L'épreuve est loin d'être finie pour Catherine. Enfermée dans la maison avec Jacques 24 heures sur 24, elle étouffe. Il veut lui prouver qu'il a changé, mais aboutit à l'effet inverse. Quand toute la famille participe au vernissage d'exposition de Nicolas, Catherine est seule à manquer à l'appel.

Christine, Lucas et Nicolas mènent l'enquête et identifient l'escroc qui a envoyé Catherine en prison. Innocentée et libre enfin, elle part savourer ce bonheur intense... loin de la famille, dans la maison de vacances de Florence, sur la côte Atlantique. Jacques meurt d'envie de la rejoindre pour partager ensemble la bonne nouvelle. Quand Catherine l'invite, rien ne se passe comme prévu.

En guise de divorce, Jacques prépare une fête somptueuse, en cachette de Catherine à qui il veut faire la surprise. Du grand n'importe quoi, selon les enfants qui tentent discrètement de saboter ses plans, tout en alertant leur mère. Catherine, elle, revient se confronter à l'escroc qui l'a envoyée en prison. L'occasion de s'expliquer avec Jacques.