Inédit – Découvrez les premières minutes de "La grande Catoche"

Le temps est long en prison. Sous les barreaux depuis plusieurs semaines, Catherine s’est familiarisée avec les autres codétenues. Appelée au parloir par son avocate, cette dernière lui fait une surprenante révélation… Les chèques utilisés pour détourner les fonds de l’association ont été falsifié ! Une nouvelle positive qui va pouvoir jouer en la faveur de Catherine. De son côté, Jacques déprime. Il compte les jours et n’attend qu’une seule chose, le retour de sa femme. Audrey le surprend broyer du noir et décide alors de prendre les choses en main en lui organisant une surprise… Catherine va-t-elle sortir de prison ? Pour le savoir, rendez-vous lundi 26 novembre à 21h sur TF1 et MYTF1.