En 1992 arrivaient sur TF1, une famille formidable composée Catherine (Any Duperey), Jacques (Bernard Lecoq) et leurs enfants. 25 ans plus tard, la famille s'est agrandie et a vécu plein d'histoires. A l'occasion de l'anniversaire de la série, MYTF1 vous propose de regarder le tout premier épisode de la Famille Formidable.