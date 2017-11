Premières minutes S14 EP01 : Catherine accouche Fred !

Catherine et Jacques arrivent en urgence auprès de Fred. En effet, la jeune femme, enceinte, est prête à accoucher. Aidée de son mari, Nourredine et de Jacques, Catherine va accoucher sa fille sur la table de la terrasse ! A la surprise générale, Fred et Nourredine accueillent une petite fille, alors qu'ils pensaient être parents d'un garçon. Rendez-vous mardi 21 novembre pour la suite de la nouvelle saison d'une famille formidable sur TF1 et MYTF1.