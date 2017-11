Premières minutes S14E03 : Catherine part en France pour fuir Jacques

Nourredine vient d'ouvrir un restaurant gastronomique. Catherine et Héléna viennent faire une surprise à son gendre. Nourredine présente le maire du village. Le lieu plait énormément à Catherine. Jacques appelle Catherine qui lui dit qu'elle est en France chez Fred et Nourredine. Jacques découvre la lettre et comprend que Catherine lui en veut encore. Rendez-vous mardi prochain pour la suite de la nouvelle saison d'une famille formidable sur TF1 et MYTF1.