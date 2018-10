Jacques, Catherine, Julien et Audrey partent à la recherche de la branche africaine de la famille… A la Réunion, ils rencontrent l’oncle et le cousin de Jacques, mais les retrouvailles sont très décevantes : le père de Jacques a en effet laissé un souvenir cuisant avant de quitter sa famille, 80 ans plus tôt. Jacques essaie de découvrir le fin mot de l’histoire.