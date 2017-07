Stupeur dans la famille : Manon et Jean-Philippe ont enfin réussi à faire un bébé, mais à la naissance, on découvre que l’enfant est… noir ! Manon, accusée d’infidélité, voit son couple voler en éclat, et toute la famille essaie de recoller les morceaux. Sauf que ce bébé s’avère bien être le fils de Jean-Philippe ! La famille est alors confrontée au mystère de ses origines…