Une famille formidable - S15 E05 - Pile ou face

Christine, Lucas et Nicolas mènent l’enquête et identifient l’escroc qui a envoyé Catherine en prison. Innocentée et libre enfin, elle part savourer ce bonheur intense… loin de la famille, dans la maison de vacances de Florence, sur la côte Atlantique. Jacques meurt d’envie de la rejoindre pour partager ensemble la bonne nouvelle. Quand Catherine l’invite, rien ne se passe comme prévu.