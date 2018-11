Une famille formidable – Les premières minutes inédites !

Innocentée, Catherine profite de sa nouvelle liberté, dans la maison de vacances de Florence, sur la côte Atlantique ! Mais rien ne va se passer comme prévu… Impatient de retrouver sa compagne, Jacques décide de lui faire une surprise et lui amène le petit-déjeuner au lit. Lorsqu’il ouvre la porte, la chambre est vide et le lit est fait ! Après avoir remué ciel et terre, Jacques décide de demander de l’aide pour retrouver Catherine ! Audrey apprend sa disparition et se lance à sa recherche… S’est-elle enfuie ? Vont-ils la retrouver ? Pour le savoir, rendez-vous lundi 3 décembre à 21h sur TF1 et MYTF1.