Une famille formidable - S14E01 - Révélations

Suite au décès de Reine, la famille se reconstruit. Fred donne naissance à une jolie petite fille et la vie reprend sous un jour plus paisible... Mais c'est sans compter sur Jacques, qu'un inspecteur des assurances vient tisonner au sujet du mystérieux incendie de son foodtruck. Jacques, stressé, développe une paranoïa aiguë qui mobilise toute la famille... Christine doit affronter la colère de Samaï qui apprend son passé d'escort girl. Pendant ce temps, Héléna et José se rapprochent, à l'insu de Jérémie qui tente d'oublier son ex-petite amie dans les bras d'une autre, sans savoir qu'Héléna fricote avec son frère...