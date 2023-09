Une famille formidable - S01 E02 - Des vacances orageuses

AUDREY ET SON FRERE NICOLAS, LES HEROS DE LA SERIE, CHERCHENA VIVRE LEUR VIE LE MIEUX POSSIBLE, SANS BIEN SAVOIR COMMENTS Y PRENDRE. LEURS COPAINS ET DES ADULTES (PARENTS, AMIS DELA FAMILLE...) GRAVITENT AUTOUR D EUX. NOUS SUIVONS CE GROUPDE PERSONNA