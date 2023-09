Une famille formidable - S04 E01 - Le clash

L'impensable est arrivé! Au moment où il triomphe dans son nouveau restaurant, un écart de plus de Jacques vient de convaincre Catherine qu'il était temps qu'elle le quitte. Jacques désespère mais un peu tard. Catherine est déterminer à divorcer. Rie n ne l'en empêchera. D'autant plus qu'un musicien, Vincent, plus jeune qu'elle est arrivé dans sa vie.