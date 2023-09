Une famille formidable - S04 E03 - Le grand départ

La rentrée est arrivée et Catherine a décidé de suivre son nouveau compagnon aux USA, où il doit dirigé une comédie musicale. Entre Catherine et Jacques il y a de gros bas : elle a décidé de vendre la maison familiale, au grand scandale de Jacques. R eine intervient discrètement. Le départ n'arrivera pas, une balle perdue lors d'un cambriolage la plonge dans le coma, elle a oublié Vincent et de nombreux membres de sa famille. Jacques reprend espoir pour reconquérir Catherine.