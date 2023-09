Une famille formidable - S05 E01 - Des invités encombrants

Catherine voit un psy. Car malgré une vie de famille heureuse, installée dans sa nouvelle maison parisienne, Catherine Beaumont déprime.Catherine s'en ouvre à Jacques et le couple décide de se réserver désormais une vie privée et de partir plus souve nt en week end en amoureux. Mais très vite la vie de la famille va contrecarrer ce plan. Ainsi quand Mohamed et Zachia, les parents de Nourredine, débarquent du Maroc chez les Beaumont, c'est une véritable situation de crise qui s'installe.Mohamed es t venu chercher son fils pour le marier au pays. Or, Nourredine n'a jamais révélé à ses parents qu'il vivait avec Frédérique et qu'ensemble ils avaient eu une petite fille. Nouredine refusant de s'expliquer auprès de ses parents, Frédérique le quitte et part chez sa soeur Audrey.