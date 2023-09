Une famille formidable - S05 E02 - Un Beaumont peut en cacher un autre

C'est l'été. Comme tous les ans, les Beaumont se retrouvent au Portugal chez Nono, le père de Catherine et Paule. Mais cette année, toute la famille n'est pas réunie. Paule a accompagné Richard parti en reportage en Asie. Quant à Nourredine, Frédériq ue a décidé de se séparer de lui. Très joyeux, Jacques et Catherine arrivent en cabriolet chez Nono. mais Jacques va tout de suite être très perturbé. Il découvre chez son beau-père la jeune portugaise avec laquelle il avait vécu une histoirelors des a séparation avec Catherine. Lucia travaille en effet pour Nono en tapant le roman qu'il écrit. Il va donc trouver la jeune femme chez lui pour s'expliquer et la trouve avec un petit garçon. Mais Jacques pressent bien autre chose. c'estbien de son fi ls qu'il s'agit. il en parle à catherine qui a du mal à digérer la nouvelle.mais elle convainc Lucia de laisser José voir son père. Bientôt une autre nouvelle surprenante vient saisir la famille. En Asie, Richard