Une famille formidable - S05 E03 - Le goût de la vie

De retour à Paris, une terrible nouvelle attend le couple Beaumont : Catherine a un cancer du sein. le couple fait face et décide de ne rien dire aux autres membres de la famille. Jacques est comme assommé. Il en oublie ses tracas avec l'inspecteur s anitaire de la Commission européènne venu contrôler son restaurant. Jacques n'a désormais qu'une chose en tête : il veut aider Catherine à surmonter l'épreuve de la maladie. Après l'intervention de Reine dans la vie amoureuse de son fils, sébastien a vait pris le large. de retour à Paris, il tombe sur Reine au lit avec Nicolas. Choqué, il entame une période difficile faite de beuveries et de coucheries. seul l'amour de Christine le sauvera. De son côté, Audrey a trouvé un poste intéressant de che f d'un laboratoire de recherche à lyon. Julien toujours au chômage, s'incruste chez les Beaumont. Heureusement, l'écriture d'un livre sur l'enlèvement de Richard lui permet de retrouver goût au travail et succès.