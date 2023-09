Une famille formidable - S07 E01 - Les adieux à Nono

La vie s’écoule gentiment pour les membres de la famille Beaumont et cela finit par ressembler étrangement au bonheur !... Quand tombe la terrible nouvelle : Nono, le père de Catherine et Paule, le grand-père adoré des petits enfants, vient de mourir subitement… Comme une mauvaise nouvelle n’arrive jamais seule, Paule annonce qu’elle ne souhaite pas garder la maison du Portugal… Voilà donc le reste de la famille obligée de racheter sa part … Avec le boom immobilier il s’avère que ce rachat va s’avérer très difficile. Dans la famille des clans se forment, opposant ceux qui désire maintenir la maison dans le giron familial et ceux qui y sont indifférents… ces oppositions déclenchant comme toujours dans la famille des scènes où se mêlent le rire et les larmes… Toutes les tentatives pour garder la maison échouent… lorsque Reine se propose de sauver la situation… mais, malheureusement, elle en est empêchée car son fils Sébastien, victime d’un grave accident de la route, se retrouve cloué