Une famille formidable - S07 E02 - Vacances marocaines

Privée de la maison familiale, la famille Beaumont décide de passer ses vacances au Maroc où doit être célébré le mariage de Julien et Patricia… Ces vacances de rêve vont très vite se transformer en cauchemar quand Manon, maintenant fiancée avec Jean-Philippe, tombe éperdument amoureuse d’un beau marocain… Cette inconstance irrite d’autant plus Jacques qu’il avait entrepris, avec le père de Jean-Philippe, de lancer une gamme de surgelés ! Une panne d’autocar projette la famille dans le Maroc profond où l’on découvre que Richard parle arabe et que Nourredine à quelques problèmes d’identité… Mais c’est dans un décor de mille et une nuit, que Julien et Patricia vont enfin pouvoir se marier !... Hélas l’arrivée impromptue de Jean-Philippe met le feu aux poudres ! Son apparition provoque un tel chaos que la famille Beaumont finit par être expulsée du Maroc sans que Julien et Patricia ait pu convoler en juste noces…