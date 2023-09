Une famille formidable - S07 E03 - La famille s'agrandit

Julien et Patricia se marient donc prosaïquement, mais joyeusement, à la mairie du XIV ème … Paule qui est venue à Paris pour cette occasion dévoile à Catherine le secret de sa naissance : la personne que Catherine considérait depuis toujours comme sa mère était en fait sa mère adoptive ! Sa vraie mère, morte en lui donnant naissance, était la maîtresse de Nono… Catherine décide de ne rien dire à ses proches et garde l’information secrète.. mais cette nouvelle l’a ébranlée plus qu’elle ne le pensait et déstabilise totalement son existence … De son côté, Jacques, alerté par Reine réussit à reprendre contact avec le demi frère de Catherine et, grâce à un subterfuge dont il a le secret, il réussit à les mettre en présence l’un de l’autre : la rencontre est douloureuse mais Mario se révèle un homme exquis qui a gardé dans son cœur une place pour cette petite sœur qu’il croyait perdue à jamais… La découverte de cette nouvelle famille s’accompagne d’une autre bonne nouvelle : ce sont eux