Une famille formidable - S08 E01 - Le grand virage

Jacques et Catherine sont à la retraite. Catherine s'épanouit dans l'humanitaire au Balang-Balang, Jacques s'enfonce seul à Paris vivant mal le décès de son ami Richard (il y a 2 ans). Catherine revient avec Reine qui revient avec un enfant adopté pour son fils, et comprend que Jacques va très mal. Jacques est interné et Catherine le sort de cette situation. Malgré les soucis des enfants, ils partent tous les deux au Balang-Balang.... (avec Julien au plus mal !)