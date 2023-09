Une famille formidable - S08 E02 - Otages

Jacques et Catherine vont au Balang-Balang avec Reine et Julien. Ils sont enlevés par des rebelles dont le chef les accuse d'avoir acheté l'enfant adopté au précédent épisode. Les rebelles demandent le retour de l'enfant adopté et une forte rançon. Nicolas et Jérémy veulent sauver leur famille et vont au Balang-Balang où ils sont à leur tour enlevés par les rebelles. L'enfant est donc rendu aux rebelles et sert de guide pour retrouver les otages qui sont libérés par les forces spéciales.