Une famille formidable - S08 E03 - Retour aux sources

Les Beaumont louent pour les vacances la maison d'enfance de Jacques en Bourgogne. Les soucis arrivent à grands pas car les villageois ne voient pas d'un bon oeil cette arrivée à cause d'une histoire avec le père de Jasques. Catherine aide une famille yougoslave à légaliser sa nationalité française. Les soucis se règlent un par un et Catherine et Jacques décident de s'installer définitivement dans la région.