Une famille formidable - S09 E01 - Vive la crise !

La crise rattrape la famille Beaumont ! Tandis que Jacques et Julien tentent de se reconvertir dans les produits bio, Reine perd sa fortune à la suite d'un scandale financier et Catherine, adjoint au maire de son village, doit faire face à la délocalisation d'une usine de confection locale... Pendant ce temps, Nourredine est accablé de dettes, et tente tant bien que mal de cacher un terrible secret... Mais la vérité finit par éclater au grand jour.