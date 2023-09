Une famille formidable - S10 E03 - La guerre des reines

Toute la famille retrouve Noyers et sa quiétude… de courte durée. Car la candidature de Reine aux élections municipales, contre la liste sortante de Robert, le maire, … et de Catherine, son adjointe, fait l’effet d’une bombe ! La campagne électorale est brutale, et la famille est au bord de l’explosion…