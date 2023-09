Une famille formidable - S11 E02 - Un manoir à Madère

La famille débarque à Madère où Jean-Philippe et Manon sont sur le point d'hériter d'un fabuleux manoir ! Mais pour cela, trois conditions doivent être remplies : Manon et Jean-Philippe doivent se marier, concevoir un enfant... et remporter un concours traditionnel de tir à la corde ! Parallèlement, l'enquête sur le mystérieux cadavre du village rebondit lorsque Catherine rencontre par hasard la sœur de la victime...