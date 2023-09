Une famille formidable - S11 E03 - Quel cirque !

De retour au village, la vie de la famille reprend son cours, entre crises de couple, problèmes sexuels et crises d'identité. Mais les rumeurs les plus folles courent encore au sujet du meurtre et les lettres de dénonciation se multiplient, jusqu'à ce que Julien lui-même soit accusé. Pris d'angoisse, il parvient à s'évader... Toute la famille est mise à contribution pour le protéger et faire éclater la vérité.