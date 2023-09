Une famille formidable - S12 E04 - Une autre vie

Fred, victime d’un accident de scooter à Lisbonne, doit faire face à l’irréparable : elle ne remarchera plus. Hébergée chez ses parents, elle demande à Carla et Nourredine de reprendre leur vie en France. Mais Fred sombre peu à peu dans une profonde dépression, et la famille ne sait plus comment lui redonner goût à la vie…