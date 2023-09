Une famille formidable - S13 E01 - L'annonce (Partie 1)

Installés depuis un an à Lisbonne, Catherine et Jacques Beaumont semblent y avoir trouvé le bonheur. Le food-truck de Jacques connait un succès qui dépasse toutes les espérances et Catherine doit mettre la main à la pâte. C’est la première fois que ces deux là travaillent ensemble!Mais la réussite de Jacques fait des jaloux et la guerre est déclarée avec un restaurateur voisin…Ego quand tu nous tiens!Reine elle, vit une idylle avec Rafael et le mariage approche.Mais, après une chute dans l’escalier et quelques examens plus tard, on lui découvre bien plus grave que le simple mal de dos dont elle se plaignait. Comment annoncer la terrible nouvelle à son amie Catherine et à la famille?