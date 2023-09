Une famille formidable - S13 E05 - Les uns contre les autres (Partie 1)

Retour à Lisbonne. Jacques et Catherine accueillent Christine et Samaï à l’aéroport pour les conduire auprès de Reine. La tension est forte entre Samaï et sa mère. Après une rémission de courte durée, la santé de Reine s’est rapidement détériorée.Toute la famille est maintenant au courant et décide de rester à Lisbonne pour entourer Reine. Fred accouchera ici. Audrey, de retour d’Inde rejoint Julien. Décidément, elle ne peut pas vivre sans lui. Vig, alias Bruno, le frère de Julien vient dédicacer sa dernière BD à Lisbonne. José, fan inconditionnel du dessinateur, découvre que la BD raconte la vie des Beaumont et surtout son amour pour la femme de son frère. Tous les jeunes sont installés chez Héléna. La promiscuité n’est pas toujours bien vécue et la tension monte.