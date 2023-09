Une famille formidable - S13 E06 - Les uns contre les autres (Partie 2)

Audrey est troublée par la présence de Bruno et se confie à Fred. Elle a peur de ses pulsions. Reine s’inquiète de la relation entre Christine et SamaÏ. Elle demande à Catherine de prendre en charge la fondation en attendant la majorité de SamaÏ. Christine s’est trouvé un amoureux en France et ne souhait pas rester au Balang-Balang. Catherine accepte. Elle en parle à Jacques. Catherine va s’occuper de Reine pendant que Rafael se rend à Paris pour modifier les statuts de la fondation. Pour Reine, le moment de partir est venu. Elle est apaisée. Tout le monde se prépare pour aller aux funérailles, sauf Héléna.