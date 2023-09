Une famille formidable - S14 E04 - Les petits chefs

Jacques rejoint le village pour recoller les morceaux avec Catherine. Mais celle-ci lui lance un défi : il va devoir s'occuper d'un groupe d'ados pour leur apprendre la cuisine... et prouver qu'il peut penser à ature chose qu'à lui-même. Pendant ce temps, la tension monte autour de Karima, la cousine musulmane de Nourredine. Les malentendus se multiplient et les Beaumont doivent affronter un racisme de plus en plus vif. Nourredine ne sait plus comment s'en sortir, d'autant que son restaurant semble boycotté par les habitants... Parallèlement, Jérémie rejoint Héléna et tente de se rapprocher d'elle, "comme au bon vieux temps"... mais Héléna freine ses ardeurs.