Une famille formidable - S14 E06 - La dernière minute

Catherine découvre que Jacques écoute ses conversations avec son psy. Furieuse, elle décide de faire marcher Jacques, qui ne sait pas qu'elle sait... Pendant ce temps, Jérémie et Héléna annoncent leur mariage. Catherine et la famille sont mises à contribution dans l'urgence. On se mobilise pour faire une belle fête, mais le chaos familial ne simplifie pas les choses, d'autant qu'Audrey inisiste pour que ce mariage suive à la lettre les principes du feng shui....