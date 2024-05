Une famille trop parfaite

Au cours d’un séminaire de travail, Kent et Amy, deux agents immobiliers, couchent ensemble. Quand Brad, le mari d'Amy l'apprend, une dispute éclate et Amy tombe dans les escaliers. Dévasté par la mort de sa femme, Brad décide de se venger. Il se rapproche dangereusement de Sarah, la femme de Kent et tue Miguel, un des collègues de Kent en espérant lui faire porter le chapeau. Heureusement, Lucy, la fille de Kent et Sarah, se méfie et finit par découvrir la vérité sur le nouvel ami de sa mère.