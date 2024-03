Une grossesse manipulée

Aubrey et Matt Lewis vont être parents. Une amie du couple leur conseille de consulter la meilleure gynécologue-obstétricienne de Los Angeles, le docteur Natalie Barnson. C’est une femme intelligente et charmante, mais Natalie n’est pas celle qu’elle semble être. Elle inverse l’échographie d’Aubrey avec celle d’une autre patiente et recommande à la future mère de rester couchée jusqu’à son accouchement si elle ne veut pas perdre son enfant. Ainsi, elle éloigne Aubrey de son époux et tente de séduire ce dernier. Ne parvenant pas à tomber enceinte, Natalie prévoit d’enlever le bébé d’Aubrey.