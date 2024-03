Drame • Suspense

Après la mort accidentelle de son ex-petit ami, Christine décide de rentrer chez elle pour les fêtes. Elle convie Amy, sa meilleure amie sur le campus, à venir les passer avec elle. Amy accepte son invitation après avoir vu la photo du beau-père de Christine. Une fois sur place, Amy commence son travail de séduction auprès de Charles, le beau-père de Christine. Elle se débrouille aussi pour que Christine tombe malade. Amy joue alors le rôle de la meilleure amie dévouée et attentionnée. Elle aide Anna, la mère de Christine, à préparer un dîner important prévu le lendemain, au cours duquel Charles doit recevoir un potentiel gros client. Mais pendant les préparatifs, Amy provoque un accident en faisant tomber Anna d'un tabouret. Cette dernière se casse le tibia et le péroné. Le soir même, Amy réussit à faire craquer Charles et ils passent la nuit ensemble.