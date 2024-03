Thriller • Drame

Rebecca Lassiter, son mari Brian et leur fille Maddy quittent New York et viennent s'installer dans une superbe maison d'un quartier résidentiel de Los Angeles. Ils font bientôt la connaissance de Kathleen, coach sportif, dont ils ignorent qu'elle a vécu dans cette même demeure auparavant. Rapidement, une série d'événements étranges vient perturber le quotidien de cette famille irréprochable. Tandis que leur vie est en train de virer au cauchemar, les Lassiter découvrent que Kathleen a tout orchestré car elle est prête à tout pour récupérer sa maison.