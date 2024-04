Thriller • Suspense

Matthew, l’époux de Julie, trouve la mort dans un accident de voiture alors qu’il emmène Julie à la maternité. Julie et son fils, Matty, survivent à l’accident. La sœur jumelle de Matthew, Alison, est dévastée par la disparition de son frère. Six ans plus tard, Julie cède aux demandes d’Alison et va s’installer dans son quartier. Alison fait tout le nécessaire pour que leur installation se déroule au mieux. Elle invite Julie à s’inscrire sur le réseau privé du voisinage pour faire des connaissances et y trouver de l’aide en cas de besoin. Julie trouve rapidement un travail dans une salle de sport. Là, elle fait la connaissance d’un des clients, Blake, et elle est rapidement attirée par lui. Julie engage une baby-sitter, Marisol, pour s’occuper de Matty quand elle est au travail mais régulièrement, Alison passe prendre Matty sans prévenir Julie. Alison fait tout pour partager des instants précieux avec son neveu.