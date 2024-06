Une mère de trop

Kaylene, Drew, son mari, et leurs jumeaux, Zoé et Toby, s'apprêtent à se retrouver pour une belle journée en famille, mais Kaylene se fait percuter par une voiture. A l'hôpital où elle est soignée, Vanessa, qui est infirmière, lui propose de venir habiter chez eux à sa sortie de l'hôpital pour assurer les soins à domicile. Vanessa commence à prendre une place de plus en plus importante dans la maison. Samantha, la meilleure amie de Kaylene, fait part de ses doutes quant à la surmédication de son amie et peu de temps après, elle meurt dans un accident de voiture. La situation devient tendue entre Kaylene et Vanessa.