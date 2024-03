Drame • Thriller

Mandy Wallace accompagne sa fille, Riley, dans son nouveau lycée où elle est accueillie par Olivia Peterson, mère de Chelsea et présidente du comité de parents d'élèves. Leurs filles respectives ayant pour point commun la gymnastique, elles deviennent amies et les deux mères se lient également. Olivia prend Mandy sous son aile et l'introduit au club privé de la ville. Mais Mandy, qui reprend goût à la vie après un divorce difficile, déchante vite et découvre qu'elle est manipulée...