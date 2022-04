Une mère parfaite - Episode 3 - Premières minutes

Vincent se remet doucement de sa violente chute et ne peut plus faire semblant : il est de plus en plus attiré par Hélène... Elle éprouve aussi des sentiments pour le séduisant avocat, malgré la situation dramatique. Mais la priorité, c’est Anya. Les témoignages confirment la présence d’un troisième homme sur les lieux du crime et la jeune fille est libérée sous contrôle judiciaire. Mais Hélène découvre qu’Anya leur a encore menti…