Une nounou au service de sa Majesté

Famille • Amour |

Une menace plane sur la princesse Rose, ses enfants et son frère cadet, le prince Colin. Les services de la sûreté décident de placer deux agents, sous couverture, au palais. L’un d’eux doit se faire passer pour la nouvelle nounou. Mais gagner la confiance des enfants va s’avérer plus difficile que prévu pour Claire Champion, d’autant qu’elle tombe peu à peu sous le charme du prince Colin. De plus, celui-ci est soupçonné d’être directement mêlé à la menace.