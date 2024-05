Une nuit glaçante pour ma fille

April accepte à contrecœur de suivre ses amies à la dernière fête avant leur départ à l’université. Sur place elle rencontre Natalie, son ancienne meilleure amie avec qui elle s’est disputée à cause d’une histoire de garçon. Pour oublier ses problèmes, elle se laisse entraîner et fait la fête avec son amie Brittney, qui la met finalement dans un taxi pour qu’elle rentre chez elle. Mais le chauffeur l’emmène dans un entrepôt et l’enferme dans une chambre froide. Un peu plus tard, Natalie est poussée de force au même endroit. Elle aussi a fait la fête avec Brittney et a pris un taxi...