Thriller • Drame

Travailler à plein temps, élever son jeune fils et essayer de maintenir une relation au beau fixe avec son mari, James, nécessite une énergie folle pour Lauren. Elle a désormais besoin d'aide pour prendre soin de son nouveau-né, Riley. Elle décide d'employer les services de leur voisin, Owen. Celui-ci répond tout à fait à ses besoins et Lauren est très heureuse. Mais Owen s'immisce vite dans la vie familiale. Il épie Lauren et sème la zizanie entre elle et son mari.